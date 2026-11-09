В городах с населением до 300 тыс. спрос на доставку Wildberries удвоился

Наиболее быстро популярность курьерской доставки растет за пределами крупнейших городов. В Карелии частота использования услуги увеличилась более чем в 6,3 раза.

Жители городов с населением от 100 до 300 тыс. человек в октябре 2026 года пользовались курьерской доставкой Wildberries вдвое чаще, чем годом ранее, следует из анализа маркетплейса. В городах с населением от 300 до 500 тыс. человек спрос вырос в 1,5 раза, до 1 млн человек — в 1,2 раза.

В городах-миллионниках показатель увеличился в среднем на 60%. Среди регионов максимальный рост зафиксирован в Республике Карелия — более чем в 6,3 раза. В Республике Коми спрос вырос почти в 5,8 раза.

В Кемеровской, Мурманской и Архангельской областях частота использования курьерской доставки увеличилась в 4,5 раза, а в Ямало-Ненецком автономном округе — втрое.

Wildberries с осени заранее оценивает потребность в курьерах из-за сезонного роста спроса. Для исполнителей компания использует бонусные программы и акции с дополнительным вознаграждением.