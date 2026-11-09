🍷 Повышение зарплаты может усилить риск алкогольного срыва — врач-нарколог

Рост дохода, премия или новая должность могут стать факторами риска для людей с алкогольной зависимостью. Опасность связана не с характером события, а с привычкой реагировать на сильные эмоции употреблением спиртного.

Крупные финансовые изменения могут запустить привычный сценарий употребления алкоголя, рассказал основатель клиники «АлкоСпас», врач-психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

После увольнения или сокращения дохода спиртное может использоваться как способ отвлечься от проблем, но затем тревога и нарушения сна усиливаются, а способность искать работу и выполнять обязанности снижается.

Повышение зарплаты также создает дополнительные риски.

«У человека появляется возможность чаще покупать алкоголь, выбирать большие объемы, продолжать вечер после празднования и скрывать реальные траты», — пояснил Александр Поликарпов.

Новая должность может сопровождаться переработками, повышенной ответственностью, деловыми встречами и корпоративными мероприятиями со спиртным.

На возможную проблему указывает устойчивая привычка пить как после неудач, так и после достижений. Людям в ремиссии эксперт советует заранее обсудить риски с врачом, определить круг поддержки и запланировать празднование без алкоголя.