Родители могут отказаться от онлайн-покупок ребенка

Отменить дистанционный заказ можно до его получения или в течение семи дней после. Если товар уже поступил в пункт выдачи, покупателю могут выставить расходы на обратную доставку.

Родители вправе отказаться от товаров, которые ребенок заказал через их аккаунт в интернет-магазине, сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Такой подход в октябре 2025 года подтвердил Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Поводом стало дело жительницы Москвы, чья малолетняя дочь случайно оформила заказ на все 102 товара из корзины матери. Женщина сразу обратилась в поддержку, но продавец потребовал компенсировать расходы на логистику и хранение.

«Если от товара отказались сразу, до поступления заказа в пункт выдачи, то и расходов быть не может. Если же товар туда прибыл, максимум возникнет обязанность возместить обратную доставку», — пояснила Школкина со ссылкой на закон «О защите прав потребителей».

При отказе от заказа нужно сразу обратиться в чат поддержки, написать на электронную почту маркетплейса и продавца и сохранить подтверждения обращений. Если требования игнорируют, покупатель может подать жалобу в Роспотребнадзор, приложив доказательства попыток отменить заказ.