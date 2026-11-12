Письмо СФР: за отработанные дни во время больничного пособие не выплатят

Если сотрудник во время болезни полностью отработал дни по больничному и получил зарплату, оснований для выплаты пособия нет. Оно компенсирует часть заработка, утраченного из-за страхового случая.

Пособие по временной нетрудоспособности не назначат за дни болезни, которые сотрудник полностью отработал и за которые получил зарплату. Такой вывод СФР привел в письме от 27.10.2026 № 14-20/58222.

За два дня до увольнения по собственному желанию работник оформил больничный, но присутствовал на работе и полностью отработал установленное время. Через два дня после увольнения его взяли на работу в другую организацию, а еще через два дня он сообщил прежнему работодателю об оформленном листке нетрудоспособности.

Согласно разъяснению СФР, в такой ситуации прежний работодатель не обязан выплачивать пособие по временной нетрудоспособности.

Пособие назначают и выплачивают проактивно. Работник не обязан сообщать работодателю об открытии или закрытии больничного, добавил СФР.