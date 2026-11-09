СФР поменял порядок корректировки сведений на ИЛС

Сведения индивидуального лицевого счета можно уточнить в территориальном органе СФР или через Госуслуги. Фонд рассмотрит заявление бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Новый порядок подачи и рассмотрения заявлений о корректировке сведений индивидуального персонифицированного учета утвердил СФР приказом от 05.10.2026 № 1177. Он распространяется в том числе на работников по трудовым договорам, которые хотят уточнить сведения своих индивидуальных лицевых счетов.

Застрахованные лица могут скорректировать данные, влияющие на учет накопленных пенсионных баллов и назначение страховой пенсии. В частности, при наличии подтверждающих документов можно внести сведения о льготах и стаже, который дает право на досрочную пенсию.

Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган СФР или через единый портал Госуслуг. Обращения через МФЦ новый порядок не предусматривает.

СФР проведет корректировку бесплатно. Максимальный срок рассмотрения заявления и подтверждающих документов, а также принятия решения составляет 10 рабочих дней со дня их регистрации.