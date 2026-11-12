«Госуслуги» будут уведомлять туристов об изменениях договора на тур

Туристы получат официальный источник для проверки условий договора и сведений в электронной путевке. Турфирмам придется тщательнее контролировать передачу данных.

Информация о заключении и последующих изменениях договора на реализацию турпродукта будет поступать туристам через «Госуслуги», сообщил Российский союз туриндустрии.

Правительство утвердило передачу на портал сведений, которые туроператоры направляют в единую информационную систему электронных путевок.

«У туриста появился официальный независимый источник, подтверждающий, что данные о договоре поступили в государственную систему. Это также механизм для проверки и отслеживания условий заключенного договора и сравнения с тем, что туроператор занес в электронную путевку», — пояснил вице-президент РСТ, гендиректор юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов.

Турфирмам нужно внимательнее проверять сведения, передаваемые в систему. Выписка с «Госуслуг» может использоваться как аргумент при рассмотрении потребительского спора в суде.

К системе уже подключены и передают данные только 22% туроператоров по внутреннему и въездному туризму, показал опрос почти 100 компаний, проведенный Telegram-каналом «Юридические новости — Туризм». Еще 4% находятся в процессе подключения, а 51% не планируют подключаться, рассчитывая на перенос или отмену требования.