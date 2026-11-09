Банк Bank of Maldives прекратил обработку переводов, связанных с Россией

Bank of Maldives не обрабатывает денежные переводы, связанные с Россией или имеющие к ней отношение, сообщили в пресс-службе банка. Россия включена в список стран с ограниченным доступом к таким операциям.

«Денежные переводы, в том числе входящие и исходящие, связанные с Россией или имеющие к ней отношение, не обрабатываются по требованию законодательства и нормативных актов», — пояснили в банке.

Проблемы возникли при оплате проживания российских туристов на Мальдивах, сообщил Российский союз туриндустрии. В частности, 18 октября 2026 года Bank of Maldives вернул платежи за бронирование отелей, хотя их проводили от имени иностранных юрлиц. В РСТ допускают, что банк может считать связанными с Россией операции по оплате проживания россиян.

Минэкономразвития связывает возвраты с отказом принимать платежи от российских компаний. Ведомство готовит обращения в министерство туризма Мальдив и посольство страны в России, а также переговоры между центральными банками двух государств. По данным Ассоциации туроператоров России, у большинства компаний зафиксированы единичные инциденты, которые не повлияли на отдых туристов.