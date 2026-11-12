🏠 Налог с продажи квартиры может вырасти на 288 тыс. рублей с 2027 года

С 2027 года доходы от продажи недвижимости могут объединить с зарплатой и другими поступлениями для расчета НДФЛ. Из-за этого налог при продаже квартиры за 20 млн рублей в отдельных случаях увеличится на 288 тыс. рублей.

Россияне могут столкнуться с увеличением НДФЛ при продаже недвижимости, если примут законопроект № 617-9, предусматривающий объединение большинства доходов физлиц в единую налоговую базу.

Как рассказала «Клерку» кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Мощенко, изменения прежде всего затронут граждан с несколькими источниками дохода.

По законопроекту зарплата, доходы от продажи имущества, проценты по вкладам и инвестиционная прибыль будут учитываться по общей прогрессивной шкале: от 13 до 22% в зависимости от совокупного дохода.

Эксперт рассчитала, как может измениться налог при годовой зарплате 3 млн рублей и продаже квартиры до истечения минимального срока владения:

При продаже квартиры за 5 млн рублей , купленной за 3 млн, НДФЛ увеличится с 260 тыс. до 300 тыс. рублей .

При продаже за 10 млн рублей , купленной за 6 млн, — с 552 тыс. до 660 тыс. рублей .

При продаже за 20 млн рублей, купленной за 10 млн, — с 1,452 млн до 1,74 млн рублей.

Таким образом, в последнем случае налог вырастет на 288 тыс. рублей.

При этом НДФЛ рассчитывается не со всей стоимости недвижимости, а с налогооблагаемого дохода за вычетом подтвержденных расходов на покупку либо с применением имущественного вычета.

Мощенко напомнила, что при соблюдении минимального срока владения жильем налог с продажи не возникает. Обычно этот срок составляет пять лет, но в отдельных случаях сокращается до трех. Для семей с двумя и более детьми также предусмотрено освобождение при соблюдении установленных условий.

Законопроект пока не принят окончательно. Поэтому приведенные расчеты показывают возможную налоговую нагрузку в случае вступления предложенных изменений в силу.