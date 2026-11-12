🏠 Налог с продажи квартиры может вырасти на 288 тыс. рублей с 2027 года
С 2027 года доходы от продажи недвижимости могут объединить с зарплатой и другими поступлениями для расчета НДФЛ. Из-за этого налог при продаже квартиры за 20 млн рублей в отдельных случаях увеличится на 288 тыс. рублей.
Россияне могут столкнуться с увеличением НДФЛ при продаже недвижимости, если примут законопроект № 617-9, предусматривающий объединение большинства доходов физлиц в единую налоговую базу.
Как рассказала «Клерку» кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Мощенко, изменения прежде всего затронут граждан с несколькими источниками дохода.
По законопроекту зарплата, доходы от продажи имущества, проценты по вкладам и инвестиционная прибыль будут учитываться по общей прогрессивной шкале: от 13 до 22% в зависимости от совокупного дохода.
Эксперт рассчитала, как может измениться налог при годовой зарплате 3 млн рублей и продаже квартиры до истечения минимального срока владения:
При продаже квартиры за 5 млн рублей, купленной за 3 млн, НДФЛ увеличится с 260 тыс. до 300 тыс. рублей.
При продаже за 10 млн рублей, купленной за 6 млн, — с 552 тыс. до 660 тыс. рублей.
При продаже за 20 млн рублей, купленной за 10 млн, — с 1,452 млн до 1,74 млн рублей.
Таким образом, в последнем случае налог вырастет на 288 тыс. рублей.
При этом НДФЛ рассчитывается не со всей стоимости недвижимости, а с налогооблагаемого дохода за вычетом подтвержденных расходов на покупку либо с применением имущественного вычета.
Мощенко напомнила, что при соблюдении минимального срока владения жильем налог с продажи не возникает. Обычно этот срок составляет пять лет, но в отдельных случаях сокращается до трех. Для семей с двумя и более детьми также предусмотрено освобождение при соблюдении установленных условий.
Законопроект пока не принят окончательно. Поэтому приведенные расчеты показывают возможную налоговую нагрузку в случае вступления предложенных изменений в силу.
Тема продаж до конца не раскрыта.
Надо ещё цены продажи добавлять, пока налог не вырастет до хотя бы миллиарда. И тогда заголовок будет вааще отпадный.