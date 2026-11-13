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Транспортный налог
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Уплатить транспортный налог за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 года

Налог начисляют по данным о регистрации автомобиля в ГИБДД. Договор купли-продажи сам по себе не прекращает обязанность прежнего владельца платить налог.

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Первым налоговым периодом по транспортному налогу для жителей ЛНР стал 2025 год, напоминает ФНС. Налоговая служба самостоятельно рассчитает сумму и укажет ее в налоговом уведомлении. Уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.

Плательщиком признается человек, на которого зарегистрирован автомобиль. После продажи машины прежнему владельцу следует проверить, снята ли она с его учета. ФНС прекратит начислять налог только после получения сведений из ГИБДД.

Месяц регистрации не включают в расчет, если автомобиль поставили на учет после 15-го числа или сняли с учета с 1-го по 15-е число включительно. Месяц считают полным, если машину зарегистрировали с 1-го по 15-е число включительно либо прекратили регистрацию после 15-го числа.

При расхождениях в расчете нужно получить выписку из Единого государственного реестра транспортных средств, лично обратившись в налоговый орган. Если сведения не совпадают, следует подать заявление на перерасчет транспортного налога. ФНС рекомендует направлять его через личный кабинет налогоплательщика.

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