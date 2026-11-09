Авито Работа планирует ускорить подбор сотрудников с помощью ИИ

Авито Работа намерена развивать ИИ-инструменты для повышения точности подбора персонала и улучшения качества откликов на вакансии. Развитием платформы займется новый руководитель направления Дмитрий Жиденко.

Авито Работа планирует расширять применение искусственного интеллекта при поиске сотрудников и трудоустройстве. Одним из приоритетов станет повышение релевантности откликов на вакансии. Об этом сообщил управляющий директор Авито Работы Антон Уваров, комментируя назначение Дмитрия Жиденко директором направления платформы вакансий.

«Ключевой фокус развития Авито Работы сегодня — качественный рост опыта работодателей и соискателей на платформе за счет внедрения AI-инструментов и повышение релевантности откликов и контента», — отметил Уваров.

Жиденко будет отвечать за развитие платформы для работодателей и соискателей. Ранее он занимался внутренними HR-продуктами Яндекса, в том числе внедрением ИИ в подбор персонала.

По словам нового руководителя, компания намерена сделать поиск работы более удобным, а подбор сотрудников — быстрым и точным. Конкретные ИИ-функции и сроки их внедрения в релизе не раскрываются.