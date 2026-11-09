🏆 Награды для победителей «Премии бухгалтеров — 2026» готовы и ждут своих обладателей

Команда «Клерка» продолжает подводить итоги «Премии бухгалтеров — 2026». Победителей определят в 11 номинациях, а специальные кубки для их награждения уже изготовлены.

После завершения приема заявок на «Премию бухгалтеров — 2026» начался этап оценки профессиональных достижений участников. Команда «Клерка» изучает представленные материалы и определяет лучших представителей бухгалтерского сообщества.

В этом году победителей выберут в 11 номинациях. При оценке учитываются результаты работы участников, их профессиональный опыт и вклад в развитие своей сферы деятельности.

Тем временем завершилось изготовление наград. Кубки для победителей уже отлиты и ждут своих обладателей.

Награда для победителей «Премии бухгалтеров — 2026».

Имена победителей объявят 11 декабря 2026 года в прямом эфире конференции «БУХ.СОВЕТ 2027».