ЦБ повысил курс доллара до 82,7536 рубля на 10 ноября 2026
Официальный курс американской валюты вырос на 61,5 копейки. Ранее он составлял 82,1386 рубля.
10 ноября 2026 года курс доллара повысился с 82,1386 до 82,7536 рубля, следует из данных Центробанка. Регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по будням. Евро подорожал до 92,3944 руб., юань — до 12,3098 руб.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 ноября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
82,7536 рубля
Евро
92,3944 рубля
Юань
12,3098 рубля
Биржевые торги долларом и евро приостановили после того, как Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. Операции с американской и европейской валютами перенесли на внебиржевой рынок.
При расчете официальных курсов доллара и евро Банк России использует отчетность банков и данные внебиржевых торгов.