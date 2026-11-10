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ЦБ повысил курс доллара до 82,7536 рубля на 10 ноября 2026

Официальный курс американской валюты вырос на 61,5 копейки. Ранее он составлял 82,1386 рубля.

2 открытия

10 ноября 2026 года курс доллара повысился с 82,1386 до 82,7536 рубля, следует из данных Центробанка. Регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по будням. Евро подорожал до 92,3944 руб., юань — до 12,3098 руб.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 ноября 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

82,7536 рубля

Евро

92,3944 рубля

Юань

12,3098 рубля

Биржевые торги долларом и евро приостановили после того, как Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. Операции с американской и европейской валютами перенесли на внебиржевой рынок.

При расчете официальных курсов доллара и евро Банк России использует отчетность банков и данные внебиржевых торгов.

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