ФНС объяснила, как получить сразу несколько вычетов на ребенка

Стандартный вычет на ребенка можно получить одновременно с социальными вычетами за его обучение, лечение и занятия спортом. Максимальный возврат за обучение составляет 14 300 рублей в год на каждого ребенка.

Родители могут одновременно применять стандартный и социальные налоговые вычеты при соблюдении установленных условий, пояснили в ФНС. Право на стандартный вычет имеют родители, усыновители, опекуны, попечители и приемные родители с доходами, облагаемыми НДФЛ.

С 2025 года ежемесячный вычет составляет 1 400 рублей на первого ребенка, 2 800 рублей на второго и 6 000 рублей на третьего и каждого последующего. Для родителей детей с инвалидностью предусмотрен вычет 12 000 рублей. Об этом пишет RG.RU.

Вычет за очное обучение ребенка до 24 лет можно заявить по расходам на детский сад, частную школу, колледж, вуз, кружки и секции. Организация или ИП должны иметь право оказывать образовательные услуги. С 2024 года лимит расходов составляет 110 тыс. рублей в год на каждого ребенка, поэтому при ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 14 300 рублей.

Общий лимит расходов на лечение ребенка и физкультурно-оздоровительные услуги составляет 150 тыс. рублей в год, максимальный возврат при ставке 13% — 19 500 рублей. Вычет можно оформить через работодателя, в упрощенном порядке или по декларации 3-НДФЛ. При упрощенном оформлении по расходам с 2024 года предзаполненное заявление появится в личном кабинете после передачи сведений организацией или ИП в ФНС.