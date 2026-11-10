Мошенники обещают компенсации за сбой в работе сервисов и крадут данные банковских карт

Россиянам рассылают сообщения о якобы положенных выплатах и предлагают перейти по ссылке. На поддельном сайте у пользователей запрашивают реквизиты банковской карты.

Мошенники используют сообщения о компенсациях за перебои в работе сервисов, следует из материалов МВД. После перехода по ссылке потенциальной жертве предлагают указать реквизиты карты, на которую якобы поступит выплата.

Также злоумышленники могут сообщить о блокировке учетной записи. Для ее восстановления они предлагают воспользоваться резервным сайтом, где запрашивают персональные данные и сведения о банковской карте.

В МВД рекомендуют не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей и не вводить на таких сайтах данные банковских карт. Иначе мошенники могут получить доступ к реквизитам и похитить деньги.