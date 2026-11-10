Проверка НДД дошла до суда: РНГ оспаривает требования аудиторов

Компания оспаривает запрос деклараций, платежных документов и бизнес-планов за 2019–2025 годы. Рассмотрение иска назначено на 25 ноября.

Действие представления Счетной палаты в отношении АО РНГ приостановлено, следует из определения Арбитражного суда Москвы. Аудиторы потребовали от компании устранить препятствия для проверки уплаты налога на дополнительный доход (НДД) при разработке Восточных блоков Среднеботуобинского месторождения в Якутии.

РНГ должна была передать декларации и подтверждения уплаты НДД за 2019–2025 годы, сведения о налоговых проверках, добыче нефти, газа и газового конденсата, дебитах скважин и коэффициентах извлечения нефти. В запрос также вошли договоры аренды, данные об имуществе и бизнес-планы, направленные в Минэнерго и Минфин при переводе участка на НДД. Об этом пишет «Коммерсант».

Компания считает требования немотивированными и указывает, что документы содержат коммерческую тайну. РНГ также предупредила о рисках дисквалификации руководителя, приостановления операций по счетам и дестабилизации бизнеса.

«По сути, аудиторы хотят сравнить, что компания обещала государству при переходе на новый режим, с тем, что фактически получил бюджет», — пояснила ведущий юрисконсульт представительства «Юрэнергоконсалт» Ольга Зайцева.

НДД взимается с выручки от продажи сырья за вычетом расходов, а не с объема добычи. Счетная палата ранее оценивала риск сокращения поступлений от этого налога в 2026 году на 47,9%, до 1,07 трлн рублей.