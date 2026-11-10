Верховный суд запретил выплачивать дивиденды при нехватке чистых активов

Решение о дивидендах не имеет правовых последствий, если стоимость чистых активов компании ниже ее уставного капитала и резервного фонда. Последующее улучшение финансового положения не устраняет это нарушение.

Компания не вправе распределять прибыль, если на момент принятия решения ее чистые активы не превышают уставный капитал и резервный фонд, разъяснила экономколлегия Верховного суда. Суд отказал мажоритарному акционеру завода во взыскании 2,8 млн рублей дивидендов и процентов.

Акционер одобрил выплату 1,93 млн рублей дивидендов в июле 2020 года. Тогда чистые активы завода составляли 165,2 млн рублей при уставном капитале 195,93 млн рублей, а непокрытый убыток за первое полугодие достиг 31 млн рублей. Такое финансовое положение сохранялось до конца 2024 года.

Нижестоящие суды учли, что акционер предоставил заводу заем на 7,5 млн рублей, а компания планировала привлечь до 15 млрд рублей финансирования. ВС отклонил эти аргументы: стороннее финансирование — «стандартная практика выхода из кризиса», а кредитование предприятия не дает акционеру права получать дивиденды в обход закона об АО. Об этом сказано в определении от 6 ноября 2026 г. № 305-ЭС26-8406.

Последующее восстановление чистых активов имело бы значение, только если дивиденды первоначально объявили законно. Заемные средства сами по себе не увеличивают чистые активы, поскольку одновременно растут активы и обязательства компании. ВС оставил в силе решение апелляции об отказе мажоритарию.