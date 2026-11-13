Налоговики рассказали, кто и как платит долги наследодателя

Долги по имущественным налогам наследуются при полученном до смерти уведомлении.

Задолженность умершего по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физлиц переходит к наследникам, следует из налогового законодательства. Это правило действует, если уведомление направили до даты смерти наследодателя и оно считается полученным.

Если документ направлен после смерти, долг по наследству не передается, уточнило УФНС.

Наследник погашает обязательства только в пределах стоимости полученного имущества. Сумма, превышающая стоимость наследственной доли, не становится его личным долгом. Проверить задолженность можно в налоговом органе, предъявив документы о праве на наследство, или через нотариуса, который ведет наследственное дело.

Обязанность физлица по уплате других налогов прекращается после его смерти или объявления умершим. Исключение действует, если в отношении налогоплательщика возбуждено дело о банкротстве.

С 1 января 2027 года вступят в силу изменения по Федеральному закону от 10.06.2026 № 170-ФЗ. Они устанавливают порядок учета наследуемой задолженности на ЕНС наследников. Положительное сальдо ЕНС умершего также будет учтено на едином налоговом счете его наследника.