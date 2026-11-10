ФНС разрешила учитывать расходы и принимать НДС к вычету по бумажным транспортным документам

С 1 сентября 2026 года перевозочные документы по общему правилу нужно оформлять в электронном виде. Однако использование бумажных документов само по себе не лишает компании права учесть расходы по налогу на прибыль и принять НДС к вычету.

ФНС разъяснила, что оформление транспортных документов на бумаге не является самостоятельным основанием для отказа в признании расходов по налогу на прибыль и вычетах НДС. Об этом говорится в письме от 3 ноября 2026 года № СД-36-3/9573@.

С 1 сентября 2026 года закон № 140-ФЗ установил обязательное электронное оформление документов в сфере грузоперевозок. За нарушение требований законодательства о транспортно-экспедиционной деятельности предусмотрена административная ответственность.

При этом для признания расходов по налогу на прибыль затраты должны быть экономически обоснованными, документально подтвержденными и связанными с деятельностью, направленной на получение дохода.

Для вычета НДС необходимо соблюдать условия статей 171 и 172 НК: товары, работы или услуги должны быть приняты на учет, использоваться в облагаемых НДС операциях, а у налогоплательщика должны быть соответствующие первичные документы и счета-фактуры.

Нарушение требования об электронном оформлении перевозочных документов не означает автоматического отказа в налоговых расходах и вычетах.

Позиция ФНС согласована с Минфином в письме от 28 октября 2026 года № 03-03-08/95209. Разъяснение направлено нижестоящим налоговым органам для применения в работе.