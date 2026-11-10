Лимит сотрудников на АУСН предложили увеличить с 5 до 15 человек

Для предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения предложили втрое увеличить допустимую численность работников. Сейчас лимит составляет пять человек.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова рассказала о предложении увеличить лимит численности работников на АУСН с 5 до 15 человек.

Инициатива подготовлена совместно с Ассоциацией предприятий и профессионалов индустрии красоты.

«По численности более востребован другой запрос — по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Там лимит всего 5 работников, и вместе с Ассоциацией предприятий и профессионалов индустрии красоты мы предлагаем поднять его до 15», — сообщила Сизова в интервью «Клерку».

При этом пересмотр ограничения по численности сотрудников для патентной системы бизнес-омбудсмен не считает первоочередной задачей.

Сейчас на ПСН могут работать предприниматели с численностью сотрудников не более 15 человек. По словам Сизовой, в Москве около 84% бизнеса составляют микропредприятия, для которых такое ограничение в целом подходит.

Главной проблемой патентной системы она назвала снижение лимита доходов. Поэтому аппарат бизнес-омбудсмена предлагает сохранить ПСН и установить для нее порог 60 млн рублей.

Предложения по двум специальным налоговым режимам различаются: для АУСН хотят увеличить допустимую численность работников, а для ПСН — прежде всего сохранить и повысить лимит доходов.

Подробнее читайте в интервью: «Татьяна Сизова: „Мы хотим, чтобы отношения между бизнесом и властью носили доверительный характер“».