В госзакупках хотят продлить антикризисные меры и расширить защиту от демпинга

Депутаты и сенаторы подготовили законопроект с пятью изменениями в закупочных процедурах. Поправки должны сократить сроки закупок и снизить административную нагрузку на заказчиков.

Антикризисные меры в госзакупках предлагают продлить еще на год. В частности, заказчики смогут проводить закупки на строительство под ключ и менять существенные условия контрактов по решению властей. Для отдельных заказчиков также сохранят возможность не применять лимит в 50 млн рублей на годовой объем закупок у единственного поставщика.

Антидемпинговые меры планируют распространить на запрос котировок, где победителя определяют по минимальной цене. Кроме того, срок контракта на авторский надзор можно будет менять вслед за сроком строительного контракта. При увеличении объема закупки на 10% заказчику разрешат на столько же продлить срок исполнения наряду с повышением цены. Об этом пишет «Парламентская газета».

Учреждения, которые занимаются молодежной политикой, смогут закупать у единственного поставщика услуги на сумму до 600 тыс. рублей, а товары — до 5 млн рублей. Для госкомпаний срок публикации извещения об аукционе сократят с 15 до семи дней при закупках до 300 млн рублей, а для строительных закупок — до 2 млрд рублей. Порог запроса котировок с участием МСП вырастет с 7 млн до 10 млн рублей.

Поправки в КоАП запретят заменять предупреждением штраф за первую просрочку оплаты поставщикам из числа МСП. Предыдущий пакет изменений повысил лимит электронного запроса котировок до 20 млн рублей и порог контрактов с МСП до 30 млн рублей.