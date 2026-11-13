Лимит доходов для патента предложили повысить до 60 млн рублей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова предложила увеличить лимит доходов для применения патента до 60 млн рублей. Инициатива уже направлена в Минфин и Госдуму.

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Сизова выступила против дальнейшего снижения лимита доходов для предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН). Об этом она рассказала в интервью «Клерку».

По словам Сизовой, лимит доходов для патента составляет 20 млн рублей в 2026 году, а в дальнейшем предусмотрено его снижение до 15 млн рублей в 2027 году и 10 млн рублей с 2028 года.

Из-за этого предприниматели с доходами от 15 до 20 млн рублей могут потерять право на патент уже в следующем году.

«Наша позиция — патент нужно сохранить, а лимит дохода не снижать. В Докладе за 2025 год мы предложили поднять его до 60 миллионов рублей», — заявила Сизова.

В июне бизнес-омбудсмен направила министру финансов России и в комитет Госдумы по бюджету и налогам предложение установить единый порог в 60 млн рублей для УСН и ПСН.

По словам Сизовой, патент особенно важен для микробизнеса в сфере услуг: салонов красоты, химчисток, прачечных, автосервисов и мастерских по ремонту обуви, одежды и бытовой техники.

«Для микробизнеса в услугах [...] патент остается самым понятным режимом», — подчеркнула она.

Помимо сохранения патента, аппарат бизнес-омбудсмена предлагает расширить перечень разрешенных видов деятельности. В частности, небольшим швейным мастерским хотят разрешить выполнять на патенте заказы не только граждан, но и организаций.

Инициативы по изменению ПСН переданы комитету Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Подробнее читайте в интервью: Татьяна Сизова: «Мы хотим, чтобы отношения между бизнесом и властью носили доверительный характер».