Основательница парфюмерного бренда рассказала о хищении 1 млн рублей сотрудником

Основательница российского парфюмерного бренда Astroni Space Нина Эдельман заявила, что столкнулась с хищением около 1 млн рублей со стороны сотрудника. После выявления нарушений предпринимательница уволила часть команды и начала перестраивать работу компании.

Основательница Astroni Space Нина Эдельман рассказала, что один из сотрудников, занимавший должность генерального менеджера, предположительно похитил около 1 млн рублей. Об этом предпринимательница сообщила в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».

По словам Эдельман, генеральный менеджер отвечал за взаимодействие с подрядчиками и передавал ей сметы. Со временем предпринимательница заметила непрозрачность в работе сотрудника.

«Сейчас в бренде было много перестроек, только создали старт, с которого можно начать с нуля. Часть команды ушла: сотрудники были уволены за воровство. Была непрозрачность, я доверяла человеку, а потом поняла, что что-то не так», — рассказала Эдельман.

На вопрос о размере предполагаемого хищения она ответила, что речь идет примерно о 1 млн рублей.

После кадровых изменений предпринимательница сосредоточилась на перестройке внутренних процессов. Сейчас в команде работают три человека, а часть задач передана внешним специалистам.

Эдельман призналась, что операционная работа оказалась сложнее, чем она предполагала. В течение года основательница бренда самостоятельно упаковывала и отправляла заказы. Недавно она наняла помощницу, поскольку перестала справляться с их количеством.

При этом в блиц-опросе предпринимательница назвала 600 тыс. рублей стоимостью своей самой дорогой ошибки в бизнесе. С чем связана эта сумма, она не уточнила.