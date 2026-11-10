ЦБ объяснил, чем цифровой рубль отличается от обычного счета

Счет цифрового рубля открывается на платформе ЦБ, а не в коммерческом банке. Регулятор устанавливает единые правила и тарифы операций.

Ответственность за средства в кошельке цифрового рубля несет Банк России, заявила заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова на заседании Совета Федерации. Безналичный счет открывается в кредитной организации, которая и отвечает за размещенные на нем деньги.

Оператором платформы цифрового рубля выступает Банк России. Платформа объединяет физлиц, бизнес, банки и государство.

«На платформе устанавливаются единые правила и тарифы операций», — уточнила Кахруманова.

Использование цифрового рубля добровольно, а операции для физлиц бесплатны, ранее сообщала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль дополняет наличную и безналичную формы национальной валюты.

С 1 сентября 2026 года цифровой кошелек можно открыть в 12 банках: Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, Россельхозбанке, Юникредит банке, Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ и банке Дом.РФ. Пока принимать цифровые рубли могут крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей.