Рубль дешевеет в ожидании итогов переговоров в Абу-Даби

Российская валюта продолжает дешеветь из-за снижения котировок Brent до 90 долларов за баррель. Главной интригой дня для рынка остаются переговоры в ОАЭ с участием представителей России, Украины и США.

Официальные курсы валют на 11 ноября 2026 года, установленные Центробанком, демонстрируют изменение позиций российской валюты: доллар США торгуется на отметке 82,5486 рубля, евро составляет 92,3966 рубля, а юань равен 12,3845 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 11 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,5486 рубля Евро 92,3966 рубля Юань 12,3845 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 11 ноября 2026 года. Источник: ЦБ.

Как отмечает эксперт БКС Экспресс Анна Кокорева, российская валюта слабеет к основным мировым валютам из-за продолжающегося снижения нефтяных котировок, где январские фьючерсы на нефть марки Brent опустились до 90 долларов за баррель.

Главным событием для рынка стали трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США в Абу-Даби, исход которых определит дальнейшую динамику рубля. Позитивные новости смогут сдержать ослабление нацвалюты, тогда как негативные усилят давление.