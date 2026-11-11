Рубль дешевеет в ожидании итогов переговоров в Абу-Даби
Российская валюта продолжает дешеветь из-за снижения котировок Brent до 90 долларов за баррель. Главной интригой дня для рынка остаются переговоры в ОАЭ с участием представителей России, Украины и США.
Официальные курсы валют на 11 ноября 2026 года, установленные Центробанком, демонстрируют изменение позиций российской валюты: доллар США торгуется на отметке 82,5486 рубля, евро составляет 92,3966 рубля, а юань равен 12,3845 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 11 ноября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
82,5486 рубля
Евро
92,3966 рубля
Юань
12,3845 рубля
Как отмечает эксперт БКС Экспресс Анна Кокорева, российская валюта слабеет к основным мировым валютам из-за продолжающегося снижения нефтяных котировок, где январские фьючерсы на нефть марки Brent опустились до 90 долларов за баррель.
Главным событием для рынка стали трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США в Абу-Даби, исход которых определит дальнейшую динамику рубля. Позитивные новости смогут сдержать ослабление нацвалюты, тогда как негативные усилят давление.