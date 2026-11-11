В ЦБ рассказали на каких условиях Visa и Mastercard смогут вернуться в Россию

ЦБ определит условия работы международных платежных систем, если они решат вернуться. Сейчас Visa и Mastercard не входят в российский реестр и не имеют лицензий.

Visa и Mastercard должны будут заново пройти процедуру допуска на российский рынок, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Регулятор пока не обсуждал с компаниями возможное возвращение.

«Если и когда дойдем до этой ситуации, мы еще подумаем, что это могут быть за условия, на которых они здесь смогут работать», — сказала Бакина.

По ее словам, сейчас российская платежная система самодостаточна, а международные компании после ухода лишились крупного рынка.

Visa и Mastercard полностью прекратили работу в России и были исключены из реестра платежных систем. Поэтому для возобновления деятельности им потребуется снова получить лицензии.

Международные платежные системы ушли с российского рынка весной 2022 года. Выпущенные ранее карты Visa и Mastercard продолжают работать внутри страны, а платежи по ним обрабатывает Национальная система платежных карт — оператор системы «Мир».