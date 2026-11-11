Минимальное пособие по уходу за ребенком предложили повысить до прожиточного минимума

Выплату хотят установить на уровне регионального прожиточного минимума. Сейчас минимальное пособие составляет около 10,8 тыс. рублей.

Минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет нужно повысить до регионального прожиточного минимума, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Справедливая Россия» предлагает увеличить минимальное пособие до уровня регионального прожиточного минимума», — сказал Миронов.

По его словам, нынешняя выплата составляет менее 60% среднего по России прожиточного минимума ребенка — 18,3 тыс. рублей.

Председатель партии также предложил не вводить условие о минимальной двухмесячной продолжительности отпуска по уходу за ребенком. Возможные злоупотребления со стороны родителей, которые оформляют отпуск, затем выходят на работу и продолжают получать пособие, он предлагает пресекать с помощью адресных механизмов контроля.