+1,8 балла к пенсии ежегодно: как оформить уход за престарелыми родственниками с 2027 года
С 1 января 2027 года для учета периода ухода потребуется обратиться в территориальный орган Соцфонда. Заявление о продолжении ухода нужно будет подавать ежегодно.
Период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет будут включать в страховой стаж на основании заявления, следует из проекта приказа Минтруда. К документу потребуется приложить согласие подопечного с датой начала ухода. За ребенка-инвалида или недееспособного человека согласие оформит законный представитель.
Про новые правила ухода за 80-летними пенсионерами мы рассказывали тут.
Началом периода ухода станет день подачи заявления, но не раньше даты из согласия. Если документы поступят в течение месяца после 80-летия подопечного, установления I группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид», период смогут учесть со дня этого события. Соцфонду отведут три рабочих дня для внесения сведений в единую цифровую платформу.
«При наличии до или после ухода работы либо иной деятельности, включаемой в страховой стаж, полный год ухода даст один год стажа и 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента», — сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.
Заявление о продолжении ухода нужно будет направлять до истечения 12 месяцев с даты предыдущего обращения. При досрочном прекращении ухода в стаж включат только фактический период. За учетом периодов ухода до 1 января 2027 года по прежнему порядку можно будет обратиться до 1 января 2028 года.
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