Как получить пенсионные баллы по уходу за 80-летним пенсионером: новые правила

Как получить стаж и баллы по уходу за 80-летними по заявлению

Чтобы СФР начислил стаж и пенсионные баллы, ухаживающий должен обратиться с заявлением.

Сделать это надо в процессе ухода или после его завершения. СФР зафиксирует уход с даты его начала по дату окончания (если он завершен) или по дату обращения (если он продолжается).

Если уход продолжается, потом надо подать еще одно заявление, что зафиксировать очередной период осуществления ухода.

Заявление подается за периоды уже осуществленного ухода в клиентскую службу СФР по месту жительства инвалида или лица старше 80 лет, поясняет СФР.

Форма заявления – приложение № 3 к Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий.

Заявление о включении в стаж периода ухода

Бланк заявления можно скачать в начале этой статьи.

Правила подсчета стажа утверждены постановлением Правительства от 02.10.2014 № 1015. В пункте 46(3) говорится, что уход за 80-летними с компенсацией по указу Президента от 26.12.2006 № 1455 подтверждается сведениями персучета на основании решения СФР. Но этот указ Президента сейчас отменен и компенсаций ухаживающим нет. То есть подтверждать стаж на основании этого пункта уже не получится.

Поэтому ориентироваться надо на пункт 34 этих правил. Там описано, что для подтверждения периода ухода нужны такие документы: заявление установленной формы (приложение № 3);

документы, удостоверяющие факт и продолжительность нахождения на инвалидности – для инвалидов I группы (справка об инвалидности);

документы, удостоверяющие возраст – для пожилых от 80 лет (копия паспорта).

Кроме того, при раздельном проживании ухаживающего и пенсионера, нужно еще письменное подтверждение от пенсионера, что уход за ним действительно есть и его осуществляет этот конкретный человек.

Форма такого подтверждения не утверждена. Можно его составить в произвольной форме:

Подтверждение ухода от 80-летнего пенсионера

Если пенсионер тяжело болен и не может сам написать такое заявление, то это могут сделать члены его семьи. Аналогично в случае смерти пенсионера. Подтвердить свой стаж ухаживающий может, если предоставить письменное подтверждение от родственника покойного пенсионера.

Например, если сноха ухаживала за свекровью, то уже после ее смерти женщина может подать в СФР заявление и письменное подтверждение от своего мужа (сына пенсионерки) о том, что уход действительно было.

Кроме того, факт ухода может быть подтверждены актом обследования, которое проводит СФР. То есть СФР может выехать по адресу пенсионера, опросить, например соседей.

Соответственно, если ухаживающий и пенсионер проживают совместно, подтверждение ухода от пенсионера не нужно. Достаточно подтвердить факт совместного проживания, например справкой о составе семьи, которую можно получить в МФЦ.