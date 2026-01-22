Как получить пенсионные баллы по уходу за 80-летним пенсионером: новые правила

Какую прибавку к пенсии дает уход за 80-летними пенсионерами
Период ухода за пожилыми старше 80 лет и инвалидами I группы – это нестраховой период (статья 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). Согласно пункту 12 статьи 15 закона 400-ФЗ за этот период начисляют 1,8 пенсионных балла в год.
Стоимость пенсионного балла ежегодно растет. В 2026 году один пенсионный балл стоит 156,76 руб.
Уход за пожилым в течение 1 года даст прибавку к будущей пенсии: 1,8 х 156,76 = 282,17 руб.
У работающих количество пенсионных баллов зависит от размера зарплаты и величины предельной базы. Формула такая: ИПК = Зарплата за год / Предельная база х 10.
ИПК-2026 = Зарплата за год / 2 979 000 х 10.
Соответственно, 1 балл в 2026 году формируется при зарплате 297 900 руб. в год или 24 825 руб. в месяц.
Таким образом, уход за пожилым дает столько пенсионных баллов (1,8), сколько получают люди, которые работают с зарплатой 44 685 руб.
Кто может оформить уход за 80-летними
Стаж и пенсионные баллы по уходу за 80-летним пенсионерам начислят ухаживающему лицу, если этот человек:
находится в трудоспособном возрасте либо не получает пенсию, достигнув пенсионного возраста;
не работает по трудовому договору или договору ГПХ с начислением за него страховых пенсионных взносов.
Стаж и баллы по уходу за пожилыми могут, в частности, получить самозанятые плательщики НПД, если они не платят добровольные пенсионные взносы.
Уход за 80-летними: что изменилось с 2025 года
До 2025 года людям, которые ухаживали за инвалидами I группы и пожилыми людьми старше 80 лет, назначали компенсацию 1 200 рублей. Но фактически платили ее самому пенсионеру вместе с пенсией.
Чтобы получать эти деньги, пенсионеру необходимо было «прикрепить» к себе ухаживающего.
Выплаты назначались по заявлению того, кто ухаживает, при наличии письменного подтверждения от того, за кем ухаживают.
Так как была заявительная система, СФР знал, что за таким-то пенсионером ухаживает такой-то человек. Этому человеку автоматически по итогам года начисляли пенсионные баллы.
С 2025 года система изменилась. Теперь компенсацию платят не ухаживающим, а самим пенсионерам независимо от того, ухаживает кто-то за ними, или нет.
Поправки внесены Федеральным законом от 08.08.2024 № 313-ФЗ.
СФР автоматически назначает надбавки к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы или достигли 80 лет.
Кроме того, теперь эта надбавка индексируется вместе с пенсией.
С 1 января 2026 года надбавка к страховой пенсии за уход составляет 1 413,86 руб.
Размер этой надбавки к социальной пенсии с 1 апреля 2026 года составит 1 377 руб.
На Крайнем Севере применяется районный коэффициент.
Теперь чтобы получить пенсионные баллы за уход, нужно подать в СФР заявление. Причем делать это надо постфактум. Если раньше уход оформлялся до его начала, то теперь – после.
Как получить стаж и баллы по уходу за 80-летними по заявлению
Чтобы СФР начислил стаж и пенсионные баллы, ухаживающий должен обратиться с заявлением.
Сделать это надо в процессе ухода или после его завершения. СФР зафиксирует уход с даты его начала по дату окончания (если он завершен) или по дату обращения (если он продолжается).
Если уход продолжается, потом надо подать еще одно заявление, что зафиксировать очередной период осуществления ухода.
Заявление подается за периоды уже осуществленного ухода в клиентскую службу СФР по месту жительства инвалида или лица старше 80 лет, поясняет СФР.
Форма заявления – приложение № 3 к Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий.
Бланк заявления можно скачать в начале этой статьи.
Правила подсчета стажа утверждены постановлением Правительства от 02.10.2014 № 1015. В пункте 46(3) говорится, что уход за 80-летними с компенсацией по указу Президента от 26.12.2006 № 1455 подтверждается сведениями персучета на основании решения СФР. Но этот указ Президента сейчас отменен и компенсаций ухаживающим нет. То есть подтверждать стаж на основании этого пункта уже не получится.
Поэтому ориентироваться надо на пункт 34 этих правил. Там описано, что для подтверждения периода ухода нужны такие документы:
заявление установленной формы (приложение № 3);
документы, удостоверяющие факт и продолжительность нахождения на инвалидности – для инвалидов I группы (справка об инвалидности);
документы, удостоверяющие возраст – для пожилых от 80 лет (копия паспорта).
Кроме того, при раздельном проживании ухаживающего и пенсионера, нужно еще письменное подтверждение от пенсионера, что уход за ним действительно есть и его осуществляет этот конкретный человек.
Форма такого подтверждения не утверждена. Можно его составить в произвольной форме:
Если пенсионер тяжело болен и не может сам написать такое заявление, то это могут сделать члены его семьи. Аналогично в случае смерти пенсионера. Подтвердить свой стаж ухаживающий может, если предоставить письменное подтверждение от родственника покойного пенсионера.
Например, если сноха ухаживала за свекровью, то уже после ее смерти женщина может подать в СФР заявление и письменное подтверждение от своего мужа (сына пенсионерки) о том, что уход действительно было.
Кроме того, факт ухода может быть подтверждены актом обследования, которое проводит СФР. То есть СФР может выехать по адресу пенсионера, опросить, например соседей.
Соответственно, если ухаживающий и пенсионер проживают совместно, подтверждение ухода от пенсионера не нужно. Достаточно подтвердить факт совместного проживания, например справкой о составе семьи, которую можно получить в МФЦ.
Получение стажа и баллов по уходу за 80-летними через корректировку ИЛС
СФР поясняет, что если подать заявление по форме приложения № 3, то стаж и баллы начислят без заявления о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
Однако можно все оформить и через корректировку.
Если СФР не учел на вашем индивидуальном лицевом счете какой-то период вашего стажа, вы можете обратиться за корректировкой.
Порядок корректировки сведений на ИЛС утвержден приказом СФР от 11.07.2023 № 1363.
Форма заявления о корректировке – приложение № 1 к административному регламенту, утвержденному постановлением правления ПФР от 28.06.2021 № 232п.
Заявление о корректировке можно подать через Госуслуги.
Оформить уход для целей получения пенсионных баллов можно и задним числом. Если вы когда-то ухаживали за 80-летним пенсионером, не оформляя этот уход и не получая компенсации в 1 200 руб., вы все равно можете получить за этот период баллы. Нужно заявление и подтверждение от пенсионера (если он жив) или его родственников.
Потом можно будет заказать выписку из ИЛС, чтобы убедиться, что период ухода туда внесен и за него начислили пенсионные баллы. Что такое ИЛС и как понять выписку из ИЛС, мы рассказывали тут.
Трудности при оформлении факта ухода за 80-летними
В начале 2025 года многие сталкивались с тем, что сотрудники СФР отказывали в подтверждении факта ухода, заявляя, что эту норму отменили. Однако отменили только компенсации ухаживающим, а норму про пенсионные баллы и стаж за уход не меняли.
То есть уход сейчас бесплатный, но баллы к пенсии по-прежнему дают.
Также люди жалуются, что СФР требует непременно личного визита к ним пенсионерки, чтобы она лично еще и в устной форме подтвердила, что этот человек за ней ухаживает. Где-то требуют привести с собой в СФР свидетелей-соседей.
Между тем если пожилой человек не в состоянии посещать СФР, можно настаивать на выездном обследовании со стороны СФР. Специалисты приедут домой к пенсионерке и опросят ее.
В некоторых отделениях СФР людям говорят, что у них нет возможности ездить по домам. Однако это их обязанность. Инвалиды I группы и люди старше 80 лет имеют право на услугу выездного приема.
