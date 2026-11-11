Санкт-Петербург обогнал Москву по числу иностранных специалистов с разрешениями на работу

Число квалифицированных иностранных работников с официальным разрешением на работу в России выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, достигнув 215,3 тысячи человек.

Более 51,4 тыс. иностранцев с разрешениями на работу трудились в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Москве было зарегистрировано свыше 29,6 тыс. таких работников, в Московской области — 23,1 тыс.

В число регионов-лидеров также вошли Приморский край с 13,1 тыс. иностранных работников, Амурская область с 10,4 тыс., Хабаровский край с 10,3 тыс., Забайкальский край с 8,8 тыс. и Татарстан с 6,9 тыс. Это следует из статистики МВД.

Меньше всего иностранцев с разрешениями на работу зарегистрировали в Чувашии — четыре человека, Курганской области — пять, Северной Осетии — восемь, Чечне и Дагестане — по девять. В Ингушетии и Ненецком автономном округе таких работников не было.

Разрешение на работу оформляют иностранцы, которые приехали в Россию по визе. При безвизовом въезде для трудоустройства нужен патент. За девять месяцев 2025 года в стране насчитывалось около 177 тыс. иностранцев с разрешениями на работу — примерно на 18% меньше, чем за аналогичный период 2026 года.