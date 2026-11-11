Переплата по кредиту на подержанные авто упала на 200 тысяч рублей

Из-за снижения средних ставок с 26% до 19–22% годовых пятилетний займ на 1,5 млн рублей обойдется покупателям в 950 тысяч рублей переплаты вместо прежних 1,15 млн.

Переплата по пятилетнему кредиту в 1,5 млн рублей на автомобиль с пробегом сократилась примерно с 1,15 млн до 950 тыс. рублей, сообщил заместитель гендиректора по финансовым сервисам ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Дмитрий Мольков. Экономия составляет около 200 тыс. рублей, или 17% от суммы сверх основного долга.

За десять месяцев 2026 года ставки по таким кредитам опустились с 23–24% до 21–22% годовых. Минимальные ставки действуют по льготным программам производителей и партнерских финансовых организаций дилеров.

«В августе 2026 года средняя ставка по таким кредитам составила 20,7% годовых, тогда как годом ранее она превышала 25,9%. К октябрю были зафиксированы еще более низкие значения — вплоть до 19% годовых», — отметил Мольков.

При займе в 2 млн рублей на пять лет переплата снизилась с более чем 1,5 млн рублей в 2025 году до 1,25–1,3 млн рублей в 2026 году. Ставка не зависит от марки автомобиля: на условия влияют банк, кредитная история заемщика, первоначальный взнос и срок кредита.

Более низкая ставка может предусматривать страхование жизни и другие дополнительные услуги. Если их стоимость включена в сумму займа, реальная переплата увеличится, поэтому перед подписанием договора нужно проверить комиссии и обязательные финансовые продукты.