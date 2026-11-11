Продавцы будут отвечать за дефекты в товарах и недвижимости спустя годы

Россияне смогут судиться с продавцами и застройщиками за скрытые дефекты через несколько лет после покупки. Если покупатель вовремя уведомил продавца о проблеме, у него останется три года на подачу иска, независимо от даты сделки.

Покупатели смогут подать иск после истечения двух лет с момента покупки, если обнаружили недостаток вовремя. Общий трехлетний срок исковой давности предложено отсчитывать с даты извещения продавца. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект. Документ может быть рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время.

Поправки к статье 477 ГК разграничивают срок обнаружения дефекта и срок исковой давности. Если на товар не установлены гарантийный срок или срок годности, недостатки нужно выявить в разумный срок, но не позднее двух лет со дня передачи товара, если закон или договор не предусматривают более длительный период. После уведомления продавца покупатель сможет обратиться в суд в пределах общего трехлетнего срока исковой давности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Если покупатель не известил продавца или сделал это после окончания срока обнаружения недостатков, ему придется доказать, что дефекты были выявлены вовремя. Правила будут распространяться в том числе на недвижимость.

Законопроект подготовили после решения Конституционного суда по делу о нежилом помещении стоимостью более 5 млн рублей, которое систематически затапливало. КС признал действующие нормы неопределенными, поручил изменить законодательство и пересмотреть дело покупательницы.