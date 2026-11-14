Минфин разрешил снижать налог на прибыль при бесплатной передаче имущества

Организация вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль на затраты, если обязана безвозмездно передать имущество по федеральному или региональному закону. В общем случае стоимость такой передачи в расходы не включают.

Затраты на обязательную безвозмездную передачу имущества и имущественных прав третьим лицам можно учесть при расчете налога на прибыль, разъяснил Минфин в письме от 28.09.2026 № 03-03-06/1/84841. Это исключение предусмотрено подп. 48.7 п. 1 ст. 264 НК РФ.

По общему правилу расходы должны быть обоснованными, документально подтвержденными и направленными на получение прибыли. Поэтому стоимость безвозмездно переданного имущества, работ, услуг или имущественных прав, а также затраты на передачу не уменьшают налоговую базу: такие расходы нельзя признать обоснованными (п. 16 ст. 270 НК РФ).

Если обязанность передать имущество безвозмездно установлена федеральным или региональным законодательством, соответствующие затраты можно включить в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль.