Крупное выходное пособие нельзя не платить: КС РФ разъяснил правила в новом постановлении

Нюансы: сумма пособия должна была быть документально закреплена. Руководителя, который ее одобрил, можно привлечь к ответственности за ущерб.

Конституционный суд РФ обнародовал постановление от 13.10.2026 № 59-П. Оно изменило подход к выплате выходных пособий при увольнении по собственному желанию.

Раньше работодатели могли закреплять в трудовых договорах крупные суммы таких пособий, но не выплачивать их работникам на деле — а если доходило до разбирательств, получать поддержку судов, ссылаясь на финансовые трудности в компании.

Новое постановление КС РФ определило: если сумма выходного пособия закреплена в трудовом договоре с работником, ее необходимо выплатить. Тяжелое финансовое положение компании — не аргумент. При этом глава компании вправе потребовать возмещения ущерба с руководителя, который подписал такой договор.

Как подстраховать компанию от споров на тему выходных пособий за увольнение «по собственному» — читайте в новом разборе для «Клерк.Системы».

Здесь разобрали судебную практику и правовые основания: когда выходное пособие нужно назначить, а когда можно отказать.