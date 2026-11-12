Без кешбэка, но без комиссий: эксперт объяснила, как цифровой рубль будет конкурировать с банками

Какие стимулы может предложить ЦБ, чтобы цифровой рубль конкурировал с программами лояльности коммерческих банков, рассказала «Клерку» доцент кафедры Аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Оксана Мощенко.

Первые результаты внедрения цифрового рубля следует оценивать с учетом сроков подключения банков и торговых предприятий. По данным пресс-службы Банка России, на 1 ноября граждане открыли почти 290 тыс. цифровых кошельков, организации – менее 16 тыс. За сентябрь и октябрь на платформе проведено 235 тыс. операций. Эти показатели характеризуют начальный этап использования новой формы национальной валюты.

Отсутствие кешбэка и процентов на остаток действительно имеет значение для граждан, привыкших получать дополнительный доход от банковских продуктов. Однако цифровой рубль изначально предназначен для платежей и переводов, поэтому сравнивать его с накопительным счетом было бы неправильно.

Уже сегодня существуют экономические преимущества, которые могут заинтересовать пользователей. Согласно действующим тарифам ЦБ, переводы между гражданами в цифровых рублях бесплатны. Отсутствуют комиссии за оплату товаров и услуг для покупателей. Можно проводить операции через привычные мобильные приложения банков без оформления отдельной карты, напомнила эксперт.

Бесплатно перевести другому человеку можно любую сумму в пределах остатка цифрового кошелька. Ограничение в размере 300 тыс. рублей в месяц относится к его пополнению с банковских счетов и электронных кошельков, а не к переводам между гражданами.

Дополнительным стимулом может стать развитие совместных программ с торговыми предприятиями. Например, магазин, сокращающий расходы на прием платежей, вправе направить часть полученной экономии на специальные скидки покупателям. Такие предложения могли бы формироваться самими продавцами, без обязательного начисления кешбэка оператором платформы.

В перспективе интерес представляют автоматизация регулярных платежей, удобное проведение расчетов и интеграция с действующими сервисами. При этом для распространения цифрового рубля особенно важна возможность оплачивать им повседневные покупки, уточнила Мощенко.