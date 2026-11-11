МСП получат пониженные страховые взносы только в приоритетных отраслях

Для льготы доход от приоритетного вида деятельности должен составлять не менее 70%. Компании вне утвержденного перечня платят взносы по тарифу 30% со всех выплат.

С 2026 года пониженные тарифы страховых взносов больше не предоставляются автоматически всем компаниям и ИП из реестра МСП. По Федеральному закону от 25.04.2026 № 104-ФЗ льгота действует только в приоритетных отраслях. В регионе к ним отнесены сельское хозяйство, логистика, туризм и производство пищевых продуктов.

Тариф 30% начисляется на выплаты работнику в пределах 1,5 МРОТ. При МРОТ 27 093 рубля порог в 2026 году составляет 40 639,5 рубля в месяц. С превышения предприятия обрабатывающих производств платят 7,6%, а МСП из других приоритетных направлений — 15%. Об этом сказано на сайте ФНС.

Право на льготу ФНС проверяет автоматически при камеральном контроле. Система сопоставляет расчет по страховым взносам, коды ОКВЭД, сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также статус в реестре МСП. Для льготников введен код тарифа «32», а в расчет добавлено приложение 3.1 к разделу 1.

При фиктивной смене ОКВЭД, дроблении бизнеса или подмене трудовых отношений договорами с самозанятыми ФНС может отменить льготу и доначислить взносы с начала года. Если договоры переквалифицируют в трудовые, также возможны штрафы и пени. На представление пояснений по требованию инспекции статья 88 НК РФ отводит пять рабочих дней.