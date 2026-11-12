Сколько бизнес сэкономит на эквайринге с цифровым рублем: пример расчета

Эксперт рассказала, как бизнес может запустить свои скидки за счет цифрового рубля.

В чем выгода использования цифрового рубля для бизнеса, «Клерку» рассказала доцент кафедры Аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Оксана Мощенко.

Для торговых предприятий цифровой рубль представляет интерес прежде всего с точки зрения стоимости приема платежей. Даже небольшое снижение комиссии при значительном объеме продаж способно заметно повлиять на расходы компании.

Согласно решению Совета директоров ЦБ от 28 августа 2026 года, до конца 2026 года комиссия за прием оплаты цифровыми рублями для торгово-сервисных предприятий составляет 0%. С 1 января 2027 года установлен тариф 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей за одну операцию.

Пример: торговая компания принимает платежи на 1 млн. рублей в месяц и платит за обычный эквайринг условные 1,5%, ее расходы составляют 15 тыс. рублей. При использовании цифрового рубля по тарифу 0,3% аналогичный объем платежей обойдется в 3 тыс. рублей. Потенциальная экономия достигает 12 тыс. рублей ежемесячно, или 144 тыс. рублей в год.

В период действия нулевого тарифа экономия на комиссии при тех же условиях может составлять 15 тыс. рублей в месяц. Разумеется, фактический результат зависит от доли покупок, оплаченных цифровыми рублями, условий действующего эквайринга и дополнительных расходов на подключение и сопровождение нового способа оплаты, уточнила эксперт.

Сокращение расходов на проведение платежей позволяет улучшить результат от продаж при неизменной выручке. Для компаний с большим количеством операций и относительно небольшой торговой наценкой такой эффект особенно интересен.

Часть полученной экономии предприятие может использовать для стимулирования покупателей. Например, при снижении расходов на обработку платежей на 1,2% магазин вправе предложить дополнительную скидку 0,5% при оплате цифровыми рублями. В этом условном расчете экономия после предоставления скидки составит 0,7% от соответствующего оборота без учета иных затрат.

Программа требует предварительного расчета рентабельности. Скидка должна учитывать себестоимость товара, действующие акции, расходы на обслуживание платежей и особенности налогового учета, добавила Мощенко.