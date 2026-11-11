ФНС разрешила не снимать ККТ с учета при временной приостановке работы

Владельцам сезонного бизнеса не придется проходить процедуру снятия и повторной постановки онлайн-касс на учет перед каждым стартом продаж. ФНС разрешила оставлять ККТ зарегистрированной во время перерыва.

Предпринимателям с сезонным бизнесом не нужно снимать контрольно-кассовую технику с регистрационного учета, если они планируют возобновить работу в следующем сезоне. Об этом сообщили в ФНС, отвечая на популярные вопросы по применению ККТ.

Временная приостановка расчетов сама по себе не считается основанием для обязательного снятия кассы с учета. Поэтому предприниматель может оставить ККТ зарегистрированной и использовать ее после возобновления деятельности.

При этом налоговики рекомендуют следить за сроком действия фискального накопителя, а также убедиться, что все ранее сформированные фискальные документы переданы оператору фискальных данных. Перед началом нового сезона необходимо проверить готовность кассы к работе.

Если предприниматель планирует продолжить деятельность и использовать кассу в следующем сезоне, снимать ККТ с регистрационного учета не требуется.

Ранее ФНС также разъясняла, что при смене системы налогообложения нужно своевременно обновлять параметры регистрации ККТ, а при расчетах через СБП с физлицами, как правило, необходимо формировать кассовый чек.