⚠️ Компании на УСН столкнулись с неожиданными проверками ФНС

Налоговики усилили контроль за расходами компаний на УСН «доходы», особенно за покупками по корпоративным картам. Если бизнес не подтвердит назначение платежей, инспекторы могут признать их доходами сотрудников и доначислить НДФЛ и страховые взносы.

Компании на УСН с объектом «доходы» стали чаще получать требования ФНС подтвердить расходы по корпоративным банковским картам. Инспекторы запрашивают чеки, авансовые отчеты и другие документы, которые доказывают, что деньги потрачены на нужды бизнеса, а не на личные покупки сотрудников. Об усилении контроля сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов.

Ранее такие операции реже привлекали внимание налоговиков, поскольку расходы не уменьшают налоговую базу при УСН «доходы». Однако неподтвержденные траты могут повлечь доначисление НДФЛ и страховых взносов, если инспекция установит, что деньги фактически использовались в личных интересах работников.

Например, московской компании с годовым оборотом 60 млн рублей потребовалось подтвердить расходы по корпоративным картам на 3 млн рублей за квартал. При отсутствии необходимых документов организации грозили доначисления примерно на 1,3 млн рублей.

В другом случае налоговики обнаружили неподтвержденные операции на 1,9 млн рублей. В результате компании доначислили 667 тыс. рублей страховых взносов и 139 тыс. рублей штрафа.

Опрошенные изданием эксперты связывают более пристальное внимание к таким операциям с автоматизацией налогового контроля и использованием банковских данных.

При этом отсутствие чека или авансового отчета само по себе не означает, что расходы автоматически признают доходом сотрудника. Для доначислений необходимо установить обстоятельства использования средств.

В ФНС сообщили, что служба систематически контролирует соблюдение налогового законодательства, а конкретные контрольные мероприятия выбирает с учетом рисков налогоплательщика.