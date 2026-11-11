Банки стали на 18% чаще проверять кредитные истории заемщиков

В первом полугодии 2026 года банки запросили на 18% больше кредитных отчетов, чем за аналогичный период 2025 года. При этом микрофинансовые организации стали реже обращаться за такими отчетами, но активнее использовать скоринг для оценки заемщиков.

Российские банки увеличили число запросов кредитных отчетов в бюро кредитных историй (БКИ) на 18% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Банк России в аналитическом обзоре системы кредитной информации по итогам первого полугодия 2026 года.

Кредитные отчеты позволяют банкам оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков, их действующие обязательства и долговую нагрузку перед принятием решения о выдаче кредита.

При этом микрофинансовые организации (МФО), напротив, стали реже запрашивать кредитные отчеты. Вместо этого они активнее пользовались скорингом — инструментом оценки кредитоспособности заемщиков.

Спрос граждан на услуги БКИ за год практически не изменился. Чаще всего россияне интересовались своим индивидуальным кредитным рейтингом, на который приходилось более половины обращений в бюро кредитных историй.

Подробную статистику и обзор международного опыта использования данных БКИ Банк России представил в аналитическом обзоре системы кредитной информации за первое полугодие 2026 года.