Налоговые проверки в 2027 году: часто задаваемые вопросы. Ответы эксперта

Что именно проверяет ФНС, как автоматизирует сверку доходов с расходами, как ищет «серые» зарплаты на счетах сотрудников-физлиц и запрашивает данные у ЦБ РФ. Продюсер-методолог «Клерка» Елена Ярушкина осветила семь болевых точек грядущего года.

1. Что именно ФНС будет проверять у организаций?

Сомнительные вычеты по НДС и признаки дробления. С этого все начинается: инспекции нужно найти умышленные действия, направленные на получение налоговой выгоды. На какие признаки смотрит ФНС.

2. Как ФНС будет проверять доходы и расходы бизнеса?

С помощью автоматизированных систем АСК-НДФЛ и АСК ДФЛ. Они отслеживают данные о банковских счетах и из реестров и выявляют расхождения в доходах и расходах, включая «серые» зарплаты. Как именно работают АСК-НДФЛ и АСК ДФЛ.

3. Будет ли у налоговой доступ к банковским счетам физлиц?

Автоматически — нет, но ФНС вправе запросить такой доступ согласно ст. 86 НК РФ. Это не будет считаться нарушением банковской тайны.

4. Сможет ли ФНС проверить счета работников компании, которую проверяет?

Да, налоговая может проверить счета физлиц, чтобы доказать «серую» зарплату, которую ему платит работодатель/контрагент. Вот как это работает на практике.

5. Передает ли ЦБ РФ данные о физлицах в ФНС?

Да: пока только в рамках налоговой проверки. Но если примут законопроект № 1191986-8, проверка перестанет быть обязательным условием. Если движение денег на счетах физлица вызовет подозрение в незаконном предпринимательстве, Центробанк передаст сведения в ФНС. Этот механизм уже тестируют: что известно.

6. Обратит ли ФНС внимание на крупные покупки при налоговых проверках?

Налоговая может ими заинтересоваться, но сами по себе дорогие покупки не докажут скрытый доход. Что показывает судебная практика последних 10 лет.

7. Как доказать налоговой, что деньги подарили, и это не доход? А если подарил родственник?

Чтобы не доначислили НДФЛ, лучше составить договор дарения. С подарками от родственников сложнее: например, к дальним родственникам вопросов будет больше, чем к близким. Денежные подарки от родственников НДФЛ не облагаются, а вот подарки в виде ценных бумаг, недвижимости или автомобиля — облагаются. Какие нюансы важно учесть.