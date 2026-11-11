Введут ли прогрессивный налог на всю недвижимость гражданина: оценка экспертов рынка 

Тему подняли на вебинаре кредитного агентства «Эксперт РА». По мнению участников, появление такого налога — логичный шаг со стороны властей, который поможет закрыть разрыв между ценами на новостройки и «вторчику».

Роль государства в строительной отрасли может усилиться, пишут «Известия» с отсылкой на отраслевой вебинар кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». Участники отметили, что новостройки сегодня стоят в 1,5–1,65 раза дороже вторичного жилья, а при перепродаже собственники теряют до 20–30% стоимости. Застройщикам мешают высокие ставки и падение спроса, льготная ипотека обходится бюджету в 2 трлн рублей в год, а на рынке накапливается неликвидное жилье.

Сейчас налог на имущество физлиц рассчитывают отдельно по каждому объекту недвижимости (п. 1 ст. 408 НК РФ). Базу определяют по кадастровой стоимости с учетом вычетов (ст. 403 НК РФ), а ставки устанавливают местные власти в пределах ст. 406 НК РФ. Для жилья базовая предельная ставка — 0,1%, для недвижимости стоимостью свыше 300 млн рублей — 2,5% (п. 2 ст. 406 НК РФ).

Введение прогрессивного налога на совокупную кадастровую стоимость недвижимости одного владельца стимулировало бы продажу пустующих инвестиционных квартир. Возможный итог — рост предложения на вторичном рынке и снижение цен; а вырученные средства собственники могли бы вложить в облигации и акции.