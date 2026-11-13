Баланс сместится в пользу ФНС: налоговый консультант разобрал скрытые угрозы нового проекта Минфина

Решения станут окончательными быстрее, а проверок будет больше.

Процесс рассмотрения жалоб действительно столкнулся с серьезными проблемами: УФНС по регионам избегают ответственности за принятие решений, которые могут привести к признанию ошибок налогового органа и отмене доначислений. Это ведет к росту количества жалоб в центральный аппарат, и аппарату это, судя по всему, не нравится, рассказал «Клерку» налоговый консультант, эксперт LY Consulting Михаил Яковлев.

Предложенные Минфином изменения сместят баланс в пользу налоговиков — срок защиты прав снижается, решения быстрее становятся окончательными, а у налогового органа появляется дополнительный раунд контроля: осмотр, истребование документов, выемка на стадии жалобы, отметил эксперт.

Будут ли работать инструменты внутреннего аудита, неясно. Желание инспекций на местах «утрамбовать» налогоплательщика никуда не денется, а новых кадров для качественного аудита не появится. А вот барьеров для людей без подготовки станет больше.

Кроме того, в налоговой сохраняется острый дефицит сотрудников, способных по существу рассматривать обращения плательщиков.

«Тренд последнего времени — цифровизация + давление: инспектор не всегда может понимать все детали того, почему система считает что-то нарушением, и в разговоре с налогоплательщиком будет прибегать к психологическому давлению», — считает Яковлев.

По его мнению, законопроект Минфина следует этому вектору.