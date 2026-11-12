Рубль нащупал дно и замедлил падение: что происходит с курсами валют 12 ноября 2026
Падение российской валюты начинает терять прежнюю динамику после трехпроцентного роста иностранных валют с начала месяца.
Центральный банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 ноября 2026 года. На фоне постепенного замедления темпов ослабления российской валюты доллар США составил 82,6617 рубля, евро — 92,6968 рубля, а китайский юань установился на отметке 12,3907 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 ноября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
82,6617 рубля
Евро
92,6968 рубля
Юань
12,3907 рубля
Рынок подходит к точке равновесия. Как рассказал эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер, рубль все еще дешевеет, но темп ослабления снижается, так как с начала месяца и от круглых уровней валютные пары прибавили порядка 3%. По его оценке, прежней технической перепроданности рубля уже нет, однако и перекупленности иностранных валют пока недостаточно для активного отбоя вниз.