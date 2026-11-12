Рубль нащупал дно и замедлил падение: что происходит с курсами валют 12 ноября 2026

Центральный банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 ноября 2026 года. На фоне постепенного замедления темпов ослабления российской валюты доллар США составил 82,6617 рубля, евро — 92,6968 рубля, а китайский юань установился на отметке 12,3907 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,6617 рубля Евро 92,6968 рубля Юань 12,3907 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 12 ноября 2026 года. Источник: ЦБ.

Рынок подходит к точке равновесия. Как рассказал эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер, рубль все еще дешевеет, но темп ослабления снижается, так как с начала месяца и от круглых уровней валютные пары прибавили порядка 3%. По его оценке, прежней технической перепроданности рубля уже нет, однако и перекупленности иностранных валют пока недостаточно для активного отбоя вниз.