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Рубль нащупал дно и замедлил падение: что происходит с курсами валют 12 ноября 2026

Падение российской валюты начинает терять прежнюю динамику после трехпроцентного роста иностранных валют с начала месяца.

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Центральный банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 ноября 2026 года. На фоне постепенного замедления темпов ослабления российской валюты доллар США составил 82,6617 рубля, евро — 92,6968 рубля, а китайский юань установился на отметке 12,3907 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 ноября 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

82,6617 рубля

Евро

92,6968 рубля

Юань

12,3907 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 12 ноября 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 12 ноября 2026 года. Источник: ЦБ.

Рынок подходит к точке равновесия. Как рассказал эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер, рубль все еще дешевеет, но темп ослабления снижается, так как с начала месяца и от круглых уровней валютные пары прибавили порядка 3%. По его оценке, прежней технической перепроданности рубля уже нет, однако и перекупленности иностранных валют пока недостаточно для активного отбоя вниз.

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