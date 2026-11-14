Рынок нативной рекламы в Максе взлетел в 30 раз и штурмует рекордные миллиарды

Такой объем зафиксирован за январь-сентябрь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По итогам года рынок может достичь 6–7 млрд рублей.

Объем нативной рекламы в каналах «Макса» за девять месяцев 2026 года составил около 3,5 млрд рублей. Ежемесячные размещения выросли с 26 млн рублей в январе до 804 млн рублей в сентябре.

Рекламу в «Максе» к концу сентября ежемесячно размещали около 20 тыс. рекламодателей. Нижняя граница годового прогноза в 6 млрд рублей предполагает сохранение сентябрьского объема, верхняя в 7 млрд рублей — продолжение роста темпами последних месяцев. Об этом сказано в исследовании АРИР и Telega.in

Площадку используют 58,6% опрошенных компаний: 27,2% тестируют размещения, а 31,4% включили их в регулярный медиамикс. Еще 10,7% планируют попробовать этот канал в ближайшее время. Среди агентств рекламу закупают 82,6%, среди рекламных платформ — 77,5%.

Число категорий рекламируемых товаров и услуг с января по сентябрь увеличилось с 94 до 184. В топ-5 сегментов вошли онлайн-образование, e-commerce и товары на маркетплейсах, недвижимость, автомобили и финансовые услуги.