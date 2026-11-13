Подача жалобы в налоговую превратится в продление проверки — мнение эксперта

Из относительно простого процесса подача жалобы превращается в довольно сложный, с возможностью дополнительных мероприятий налогового контроля (считай — продление проверки), допросами и прениями с представителями службы, рассказал «Клерку» налоговый консультант, эксперт LY Consulting Михаил Яковлев.

Следствие этого — основным пострадавшим будут не «сложные кейсы с международным элементом или разветвленной структурой», а малый бизнес.

«Больше людей банально пропустят срок, потому что не знают, что делать или побоятся идти на очередную "тройку", где им будут предлагать уточниться добровольно. Теперь жалоба как инструмент станет менее доступной для людей без юридического образования и (что важнее) опыта общения с сотрудниками ФНС», — пояснил эксперт.

Можно сделать неплохую жалобу с помощью юриста и ИИ, но без человека, готового выдержать допрос, ее ценность снижается.

Под особым ударом — люди, живущие не по месту прописки: зачастую налоговики направляют документы исключительно в бумажном виде и по адресу, указанному в паспорте. Внутренние (и тем более внешние) мигранты часто узнают о проблемах только после того, как у них что-то списывают со счета, уточнил он.