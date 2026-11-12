Выплаты пенсионерам за просрочку предложили индексировать с установленного срока

Комитет Госдумы по труду одобрил ко второму чтению законопроект о защите присужденных пенсионерам выплат от обесценивания. Инициатива должна устранить разную судебную практику при определении начала индексации.

Законопроект о защите пенсионеров от обесценивания выплат, перечисленных с задержкой, одобрил 11 ноября Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Документ рекомендован к принятию во втором чтении.

Сейчас законодательство не устанавливает срок, с которого необходимо индексировать присужденные пенсионеру деньги, пояснила первый заместитель председателя комитета Дарья Лантратова. Из-за этого суды по-разному определяют начало индексации.

«Одни считали срок с даты судебного решения, соответственно, другие — с даты, когда выплату фактически должны были сделать. Бывало и так, что суд постановлял перерасчитать пенсию, но не называл точную сумму, и из-за этого пенсионеру могли вообще отказать в индексации», — уточнила депутат.

Ко второму чтению к законопроекту поступила одна поправка юридико-технического характера.