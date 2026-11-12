Операторов связи и страховщиков планируют подключить к СБП

Компании без банковской лицензии смогут предлагать оплату по QR-кодам и ссылкам с 22 ноября 2027 года. Для запуска потребуется принять три законопроекта, один из которых пока не внесен.

Доступ к СБП планируют открыть небанковским поставщикам платежных услуг, следует из проекта указания ЦБ. Среди потенциальных участников — страховщики, брокеры, МФО, финтех-компании, операторы связи, платежные агрегаторы и маркетплейсы. Компании должны будут войти в реестр регулятора и соблюдать требования к чистым активам, деловой репутации и противодействию отмыванию денег.

Участники с правом самостоятельно переводить деньги смогут проводить операции через специальный счет в ЦБ. Остальные будут передавать платежные поручения через операционный центр, а средства перечислит банк или другой уполномоченный оператор.

Бизнес сможет подключить прием оплаты у специализированной компании, сохранив расчетный счет в банке. Покупатели смогут оплачивать товары, услуги и подписки внутри привычных приложений. Однако законопроект не требует снижать комиссии: тарифы будут зависеть от конкуренции и расходов на выполнение требований ЦБ.

Основной и сопутствующий законопроекты планируют рассмотреть во втором чтении весной 2027 года, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Налоговый законопроект пока не внесен. В 2025 году число принимающих оплату через СБП предприятий выросло на 36%, до 3 млн.