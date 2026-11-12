Минздрав расширит список лиц с правом на санаторное лечение

При наличии медицинских показаний путевки будут предоставлять в приоритетном порядке независимо от инвалидности.

Право на санаторно-курортное лечение планируют распространить на дополнительные категории ветеранов и членов их семей, следует из проекта программы госгарантий бесплатной медицинской помощи Минздрава на 2027 год.

В перечень войдут участники СВО и лица, отражавшие вооруженное вторжение на территорию России. Лечение также смогут получать участники боевых действий в составе формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года и члены семей всех перечисленных категорий.

При наличии показаний путевки предложено предоставлять в приоритетном порядке вне зависимости от инвалидности. Решения о направлении в федеральные санаторно-курортные организации будут принимать вне очереди.

В действующей программе на 2026 год такой порядок предусмотрен для уволенных со службы или работы участников СВО и бойцов формирований ДНР и ЛНР. До 1 апреля 2027 года регионы должны утвердить перечни санаториев, в которые смогут направлять ветеранов и членов их семей.