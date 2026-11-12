Спрос на наличные вырос в октябре 2026 — Центробанк

Средняя потребность банков в ликвидности на рыночных условиях в октябре выросла до 6,5 трлн рублей, сообщил Банк России. В сентябре она составляла 5,8 трлн рублей. Рост связан с увеличением структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 0,6 трлн рублей.

Доля наличных денег в денежной массе составила 15,4%. На 1 октября 2026 года показатель находился на уровне 15,3%. При этом спрос банков на кредиты ЦБ постоянного действия в рамках основного механизма существенно не изменился.

«Прогноз потребности банков в привлечении ликвидности на аукционах Банка России в среднем за декабрьский период усреднения текущего года составляет 8-9,2 триллиона рублей», — говорится в комментарии регулятора.

Структурный дефицит ликвидности в декабрьский период усреднения ЦБ оценивает в диапазоне от 4 до 5,2 трлн рублей.