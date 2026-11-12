Для получения маткапитала предложили ввести 10-летний ценз оседлости

Натурализованные граждане смогут претендовать на выплату только после 10 лет постоянного проживания в России. Для ряда категорий предусмотрят исключения.

Депутаты фракции КПРФ внесут в Госдуму законопроект о 10-летнем цензе оседлости для получения материнского капитала. Поправки предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин считает, что этот срок позволит человеку стать частью российского общества и внести вклад в экономику страны.

«Нельзя допускать, чтобы отдельные расчетливые граждане иностранных государств продолжали рассматривать получение российского гражданства только как возможность доступа к щедрым социальным выплатам и "детским" деньгам», — заявил он.

Ценз оседлости не затронет участников госпрограммы добровольного переселения соотечественников и членов их семей, участников СВО и членов их семей, беженцев и вынужденных переселенцев. Для граждан России по рождению действующий порядок получения маткапитала сохранится.